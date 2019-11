Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. in 24. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Tuje tiskovne agencije so v soboto in nedeljo med drugim poročale o prvih stopničkah svetovnega pokala za smučarskega skakalca Anžeta Laniška, razorožitvi varde, regionalnem forumu mladinskih voditeljev v Novem Sadu in o odzivih na poročanje Večernjega lista, da je slovenska stran sama objavila, da je goljufala v arbitraži s Hrvaško.