V Italiji in Franciji shodi proti nasilju nad ženskami

Pariz/Rim, 24. novembra - Več deset tisoč ljudi se je v soboto zbralo na shodih po Franciji in Italiji, na katerih so pozivali h končanju nasilja nad ženskami. Zbrani so ob tem spomnili na številne ženske, ki so jih ubili njihovi sedanji ali nekdanji partnerji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.