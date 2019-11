Ivančič in Polančeva še drugič zaporedoma zmagala v Brežicah

Brežice, 24. novembra - Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki je štelo za svetovno in evropsko jakostno lestvico, so slovenski reprezentanti med 300 tekmovalci iz 42 držav petkrat zaigrali v četrtfinalih, piko na i pa sta postavila Miha Ivančič in Petra Polanc z zmago v mešanih dvojicah.