Noel zapravil prednost, Kristoffersnu uvodni slalom v Leviju

Levi, 24. novembra - Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagovalec uvodnega slaloma nove sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. V drugi vožnji je z napadalno vožnjo pridobil tri mesta in za 0,09 sekunde premagal vodilnega po prvi vožnji Francoza Clementa Noela. Slovenca Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta v drugi vožnji izgubila nekaj mest ter končala 21. in 23.