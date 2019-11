Slovenske rokometašice izgubile proti Francozinjam

Tokio, 24. novembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi pripravljalnega turnirja pred svetovnim prvenstvom na Japonskem izgubila proti aktualnim evropskim in svetovnim prvakinjam Francozinjam z 21:33 (9:15). Izbranke Uroša Bregarja so turnir v Tokiu končale na drugem mestu, z eno zmago, enim neodločenim izidom in enim porazom.