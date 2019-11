Ljubljana, 24. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so danes do 16. ure na vipavski hitri cesti, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina, možne večkratne polurne zapore v obe smeri. Predvidoma do 17. ure bo na štajerskia avtocesti zaprt priključek Sl. Bistrica/jug proti Mariboru. Obvoz je preko priključka Sl. Bistrica/sever.