V Kolumbiji se kljub začetku nacionalnega dialoga nadaljujejo protesti

Bogota, 24. novembra - Protestniki so se v soboto tretji dan zapored zbrali na ulicah kolumbijske prestolnice Bogota, čeprav je predsednik Ivan Duque napovedal nacionalni dialog, ki ga bo začel danes z župani in guvernerji. Napovedane pa ima še pogovore z delodajalci in delavci ter civilnimi skupinami.