Iran želi prekiniti sodelovanje z Wilmotsem

Teheran, 24. novembra - Iranska nogometna zveza FFI želi prekiniti sodelovanje s selektorjem, 50-letnim Belgijcem Marcom Wilmotsem, ki ima pogodbo do maja 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju, poroča iranska državna agencija Irna. Na klop iranske nogometne reprezentance naj bi se vrnil 65-letni Hrvat Branko Ivanković, ki je Iran vodil med letoma 2003 in 2006.