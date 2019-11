Kopitar z golom, kralji brez zmage

Los Angeles, 24. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL v domačem Staples Centru gostili Arizona Coyotes, ki so zmagali s 3:2 in končali niz petih zaporednih zmag kraljev na domačem ledu. Strelec odločilnega gola za zmago je bil Lawson Crouse, ki pa je moral še pred koncem tekme z ledu zaradi grdega padca.