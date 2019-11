Nova KBM Branik izgubil niz, SIP Šempeter ne

Ljubljana, 23. novembra - Slovenska predstavnika v ženskih evropskih odbojkarskih pokalih, Nova KBM Branik in SIP Šempeter sta naporen teden končala z zmagama v državnem prvenstvu. Mariborčanke so v sedmem krogu s 3:1 zmagale proti Formisu v Hočah, Šempetranke pa so moč pokazale v Grosupljem, kjer so zmagale brez izgubljenega niza.