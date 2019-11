Danes v Wisli še prva posamična tekma sezone

Wisla, 24. novembra - Smučarski skakalci, ki so v soboto v Wisli novo zimo začeli z ekipno tekmo, Slovenci v postavi Anže Lanišek, Anže Semenič, Timi Zajc in Peter Prevc so na četrtem mestu le za malo zgrešili stopničke, se bodo danes borili še na prvi posamični preizkušnji. Prva serija je na sporedu ob 11.30, na tekmi bo nastopilo šest slovenskih skakalcev.