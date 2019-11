Posebni povabili za finalni turnir Davisovega pokala 2020 Franciji in Srbiji

Madrid, 23. novembra - Organizatorji zaključnega turnirja teniškega Davisovega pokala so posebni povabili za leto 2020 podelili reprezentancama Srbije in Francije. Srbi so na čelu z Novakom Đokovićem na letošnjem turnirju v Madridu izpadli proti Rusiji v četrtfinalu, desetkratni zmagovalci Francozi pa so izpadli že v skupini.