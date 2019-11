Ljubljana, 23. novembra - Ponoči bo dež povsod ponehal. Ob morju bo še pihal jugo. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bo marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.