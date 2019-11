Kontrolni delež Kraša ostaja v hrvaških rokah

Zagreb, 23. novembra - Mali delničarji hrvaške družbe Kraš, zbrani v Kraš-ESOP, so prodali svoj 18,44-odstotni delež mesni industriji Braća Pivac. Mesna industrija s sedežem v Vrgorcu je tako povečala svoj delež na 49,18 odstotkov Kraša in prevzela nadzorni paket delnic. Obenem so preprečili, da bi Kraš prevzel srbski podjetnik Nebojša Šaranović.