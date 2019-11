Drevi in v nedeljo zjutraj napovedano poplavljanje nižjih predelov obale

Ljubljana, 23. novembra - Na slovenski obali bo morje danes ob večernem plimovanju med 18. in 21. uro poplavilo nižje predele obale v višini med 15 in 30 centimetrov. V nedeljo bo v času jutranje plime med 6. in 10. uro morje po napovedih hidrologov z agencije za okolje poplavljalo predvidoma v še večjem obsegu, in sicer med 25 in 40 centimetrov.