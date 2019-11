V Prekmurju se veselijo avstrijske prepovedi tranzitnega prometa

Murska Sobota, 23. novembra - V štirih prekmurskih občinah, po katerih so skozi avstrijsko Gradiščansko proti Dunaju in nazaj vozili težki tovornjaki, se veselijo, saj so Avstrijci na svoji strani prepovedali promet, s tem pa tudi vožnjo po zahodnem Goričkem. Direkcija za ceste prošenj domačinov za prepoved prometa ni mogla uresničiti, ker ni ustrezne vzporedne ceste.