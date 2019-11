Po mariborskih ulicah vozil s 110 kilometri na uro

Maribor, 23. novembra - Mariborski policisti so v četrtek malo pred dvanajsto na Tezenski ulici v Mariboru obravnavali 31-letnega Nemca, ki je po sicer mestni ulici z osebnim avtomobilom vozil s hitrostjo 110 kilometrov na uro. Voznika so oglobili in mu pripisali 18 kazenskih točk, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.