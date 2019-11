Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 23. novembra - Danes bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Tu in tam bo občasno še nekaj dežja. Popoldne se bo na Štajerskem in v Pomurju delno zjasnilo. Ob morju bo pihal zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.