Remi na derbiju 1. SFL

Ljubljana, 23. novembra - Osrednja tekma 9. kroga 1. slovenske futsal lige med ekipama Siliko in Litija na Vrhniki se je končala z neodločenim izidom 3:3. Do zmag sta prišla Oplast in Tomaž Šic Bar, v sredo je na vrsti še tekma v Škofji Loki, kjer bo gostoval Dobovec Pivovarna Kozel, ki je na turnirju za uvrstitev na zaključni turnir lige prvakov osvojil drugo mesto.