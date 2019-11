Španci zadnji polfinalisti Davisovega pokala

Madrid, 23. novembra - Španska teniškega reprezentanca se je po zaslugi zmage med dvojicami kot zadnja uvrstila v polfinale prenovljenega Davisovega pokala, ki poteka v Madridu. Zmago v dvojicah proti Argentincema Maximu Gonzalezu in Leonardu Mayerju sta s 6:4, 4:6 in 6:3 dobila prvi igralec sveta Rafael Nadal in Marcel Granollers.