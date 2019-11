Odpoklic piščančjih nabodal Pivka

Kot so sporočili iz podjetja Pivka perutninarstvo, je izdelek v poročilu ocenjen kot nezadovoljiv, ampak ob ustrezni toplotni obdelavi pri temperaturi nad 82 stopinj Celzija in ob upoštevanju pravilnega higienskega rokovanja, ki je navedeno na deklaraciji izdelka, ni nevaren in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Poročilo so s strani uprave dobili danes popoldne, so še zapisali.

Lot oznaka izdelka je 9465, rok uporabe pa 24. 11. 2019. Podjetje kupce prosi, naj se za vračilo izdelka obrnejo na mesto nakupa.