Krovna atletska zveza ustavila postopek za ponovno vključitev Rusije

Monaco, 22. novembra - Mednarodna atletska zveza je ustavila proceduro za ponovno vključitev Rusije in je razmišljala tudi o popolni izključitvi te države iz športa. Za to so se pri krovni zvezi odločili nekaj dni po tem, ko so zaradi dopinških kršitev suspendirali predsednika ruske atletske zveze in še nekaj visokih uradnikov zveze.