Evropske borze z rastjo; nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 22. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, medtem pa sta se nafta in evro pocenila. V ospredju so še naprej trgovinski pogovori med Kitajsko in ZDA. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes poudaril, da Kitajska želi doseči trgovinski dogovor z ZDA, a je hkrati ni strah uvesti protiukrepov.