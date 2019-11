Članice EU načelno potrdile sklep, ki omogoča imenovanje nove Evropske komisije s 1. decembrom

Bruselj, 22. novembra - Članice EU so danes na veleposlaniški ravni po neuradnih informacijah sprejele predlog sklepa, ki omogoča imenovanje nove Evropske komisije pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen s 1. decembrom tudi brez britanskega člana. Svet EU naj bi ta sklep uradno potrdil v ponedeljek v okviru zasedanja ministrov EU za razvoj, in to brez razprave.