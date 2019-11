Slovenski paviljon na beneškem bienalu zaradi poplav zaprli predčasno

Benetke, 22. novembra - Slovenski paviljon na letošnjem umetnostnem bienalu v Benetkah, v katerem se je predstavil Marko Peljhan z delom Here we go again...System 317, je bil eden od paviljonov, ki so jih poškodovale novembrske poplave. Voda ga je poškodovala do te mere, da je zadnje dni zaprt, so sporočili iz Moderne galerije. Bienale se bo sicer sklenil v nedeljo.