Kostelićeva ne vodi več urada hrvaške vlade za šport

Zagreb, 22. novembra - Najbolj uspešna hrvaška športnica vseh časov Janica Kostelić ni več državna sekretarka osrednjega državnega urada za šport, so sporočili z današnjega zaprtega dela seje hrvaške vlade. Pojasnili so, da so Kostelićevo razrešili dolžnosti po njeni osebni zahtevi. Kostelićeva je bila imenovana na čelo vladnega urada novembra 2016.