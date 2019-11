Delovna skupina županov in vlade za postopno reševanje težav z nezakonitimi migracijami

Ljubljana, 22. novembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes skupaj s predstavniki drugih pristojnih ministrstev sestal z župani petih obmejnih občin, ki so najbolj obremenjene z nezakonitimi migracijami. Zagotovil jim je, da bodo njihove predloge preučili, dogovorili pa so se, da bodo težave reševali postopoma, po korakih, so sporočili z ministrstva.