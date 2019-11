Rusi drugi polfinalisti Davisovega pokala

Madrid, 22. novembra - V drugem četrtfinalnem obračunu Davisovega pokala je Rusija z 2:1 premagala Srbijo. Dvoboj je bil izenačen do konca, odločila ga je podaljšana igra dvojic, v kateri sta Andrej Rubljov in Karen Hačanov proti Viktorju Troickemu in Novaku Đokoviću ubranila tri zaključne žoge in zmagala s 6:4, 4:6 in 7:6 (8).