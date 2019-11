Skoraj dva milijona evrov za prvo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 22. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020. Javni razpis, vreden dobrih 1,9 milijona evrov, je danes izšel v uradnem listu. Cilj razpisa je zaposlitev 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 69 učiteljev začetnikov.