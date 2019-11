Strokovni delavci socialnega varstva zahtevajo sodelovanje pri izdelavi strateških dokumentov

Otočec, 22. novembra - Strokovnjaki, vpeti v socialno delo po državi, so na 25. Dnevih Socialne zbornice Slovenije na Otočcu izpostavili, da zahtevajo sodelovanje pri izdelavi strateških dokumentov in drugih sprememb. Z ministrstva za delo so dobili zagotovilo, da bodo slišani in da jih bodo upoštevali.