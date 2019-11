Katičeva s celjskimi sodniki o novi mreži sodišč

Celje, 22. novembra - Pravosodna ministrica Andreja Katič je bila danes na delovnem obisku v Celju. S sodniki celjskega višjega, delovnega in okrožnega sodišča se je pogovarjala predvsem o novi mreži sodišč in o tem, kako bo v prihodnosti glede dodelitve oz. razporejanja sodnikov in uvedbe enotnega sodnika, je Katičeva povedala v izjavi za medije ob robu obiska.