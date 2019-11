Pred slovensko energetiko kljub dobremu stanju številni izzivi

Ljubljana, 22. novembra - Upravni odbor Energetske zbornice je danes podelil nov mandat dosedanjemu izvršnemu direktorju Antonu Colariču za štiri leta, do konca decembra 2023. Obravnaval je tudi analizo stanja v slovenski energetiki, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije, in ocenili, da je to še vedno dobro, ni pa brez izzivov, so sporočili iz zbornice.