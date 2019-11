Nika Solce z albumom uglasbenih pesmi Alme Karlin premierno v CD

Ljubljana, 24. novembra - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo nocoj premierna predstavitev albuma Ko duše pokličem, na katerem je glasbenica in lutkarica Nika Solce uglasbila nepoznano poezijo svetovne popotnice Alme Karlin. Pred občinstvom ga bo prvič izvedla na dan, ko bo mineva natanko sto let, odkar se je pesnica in potopiska odpravila na pot okrog sveta.