Tolmin, 23. novembra - Posoški razvojni center obeležuje 20-letnico delovanja. Ta javni zavod s sedežem v Tolminu so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile posoške občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Ob jubileju so pripravili več prireditev.