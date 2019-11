Planinska zveza pozdravlja odobritev sredstev za gradnjo planinskih koč na Korošici in Okrešlju

Ljubljana, 22. novembra - Planinska zveza Slovenije (PZS) pozdravlja odobritev proračunskih sredstev za gradnjo Kocbekovega doma na Korošici in Frischaufovega doma na Okrešlju, ki sta pogorela. Denar ločeno zbira tudi PZS in Planinsko društvo Celje Matica. Sredstva, potrebna za novogradnjo obeh planinskih koč v Kamniško-Savinjskih Alpah, so ocenjena na milijon in pol evrov.

Poslanci so namreč v četrtek ob potrjevanju proračunov za prihodnji dve leti dodatnih 400.000 evrov dodelili gospodarskemu ministrstvu, da bi jih namenilo za obnovo pogorelih planinskih domov na Korošici in Okrešlju. Dopolnilo so na pobudo Planinske zveze Slovenije vložili poslanci SDS, soglasno pa so ga podprli vsi navzoči na seji in si ob tem zaploskali.

Kot so danes sporočili iz PZS, so že lani za pripravo projektne dokumentacije namenila 20.000 evrov, iz prispevka članarine, ki je bila za odrasle člane planinske organizacije v letu 2019 višja za en evro namenskih sredstev za gradnjo nove planinske koče na Korošici, so slovenski planinci letos zbrali dobrih 45.000 evrov. Po sklepu upravnega odbora PZS bodo tudi v letu 2020 s članarino prispevali namenski evro za gradnjo planinskih domov na Okrešlju in Korošici. Interes za sponzoriranje in donacijo gradbenega materiala ter opreme so izrazili posamezni sponzorji in donatorji.

"S tem so postavljeni veliko bolj realni temelji za začetek celovite sanacije škode obeh pogorelih planinskih domov, s tem pa tudi odgovornost Planinskega društva Celje Matica in Planinske zveze Slovenije, da se je tako gradbeno kot finančno lotimo z ustrezno organiziranostjo ter jo izvedemo kar najbolj racionalno in učinkovito," so besede podpredsednika PZS Mira Eržena povzeli v sporočilu za javnost.

Kot so zapisali, je izdelava projektne in gradbene dokumentacije za Kocbekov dom v sklepni fazi, za Frischaufov dom pa si PD Celje Matica želi, da bi se gradil prednostno, zato bo prednostna odločitev o tem, katerega od domov bodo gradili prvega.

"Že v naslednjem tednu bomo začeli konkretne aktivnosti, tako da na vse, v tem trenutku še odprte dileme, čim prej dobimo ustrezne odgovore in potem vso energijo usmerimo v gradnjo," je dodal Eržen.