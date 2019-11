Resolucija o digitalni preobrazbi Slovenije po mnenju poslancev preozko usmerjena

Ljubljana, 22. novembra - DZ je v nadaljevanju redne seje danes med drugim obravnaval predlog resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije, ki so ga pripravili v SDS. Poslanci so se strinjali, da je digitalizacija ključnega pomena za prihodnji razvoj države, a so predlagateljem očitali, da so v resolucijo zajeli le blockchain tehnologijo, na druge pa pozabili.