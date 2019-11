V Beogradu razstava o filmu Bitka na Neretvi

Beograd, 23. novembra - Ob 50. obletnici nastanka filma Bitka na Neretvi režiserja Veljka Bulajića so v Filmski galeriji Kulturnega centra Beograd odprli dokumentarno razstavo z naslovom Pot do svobode mora biti jasna. Avtorica Maja Medić je gradivo pridobila iz arhivov muzeja filmskega arhiva oz. Jugoslovanske kinoteke, časopisa Borba in srbske tiskovne agencije Tanjug.