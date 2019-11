Lagardova ob skupnih izzivih pozvala k skupnemu odzivu

Frankfurt, 22. novembra - Christine Lagarde, ki je z novembrom prevzela vodenje Evropske centralne banke (ECB), je Evropo pozvala k enotnosti. V času trgovinskih konfliktov in ohlajanja gospodarstva se moramo "na skupne izzive odzvati s skupnim odzivom", je poudarila in države pozvala k več inovacijam in investicijam.