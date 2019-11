Prevare v gospodarstvu sistemska težava s širokim spektrom vzrokov

Ljubljana, 22. novembra - Prevare v gospodarstvu so sistemska težava Slovenije, da bi jih preprečili, pa je nujno osveščanje in sprememba miselnosti, so menili udeleženci okrogle mize v organizaciji Tax-Fin-Lex. Ob tem so izpostavili težave z javnimi naročili, prenormiranostjo predpisov, delom revizorjev in preobremenjenostjo sodišč pri pregonu gospodarskega kriminala.