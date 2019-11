Pred državnim praznikom poklon Maistru kot pogumnemu in odločnemu domoljubu

Ljubljana, 22. novembra - Predsednik DZ Dejan Židan je ob začetku današnjega zasedanja DZ pred državnim praznikom spomnil na pogum, domoljubje in odločnost generala Rudolfa Maistra. Po besedah ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pa v soboto obeležujemo spomin na hrabro in odločno dejanje velikega domoljuba in borca za severno slovensko mejo.