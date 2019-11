Za razvoj majhnih kmetij za 20 milijonov evrov podpor

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij razpisalo za 20 milijonov evrov podpor. Te so namenjene ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.