Slovenska karitas pripravila zgibanko za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi

Ljubljana, 23. novembra - Slovenska karitas je pripravila zgibanko za delavce v zdravstvu in socialnem varstvu kot pripomoček za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi in prvo pomoč. Pospremila jo bo s aplikacijo na spletu, ki omogoča (samo)prepoznavanje žrtev in podaja smernice, na kakšen način si žrtve lahko poiščejo pomoč, so sporočili s Slovenske karitas.