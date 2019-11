Analiza medu pokazala skladnost z zakonodajo

Ljubljana, 24. novembra - Med, ki sta ga na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje in prisotnost antibiotikov aminoglikozid, tetraciklin in sulfonamid analizirala Kmetijski inštitut Slovenije in Nacionalni veterinarski inštitut, je skladen z zakonodajo. Antibiotikov niso našli v nobenem od 58 vzorcev, prav tako ne presežkov kemičnih snovi za zatiranje varoje.