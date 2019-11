Naslednika Junckerja in Tuska stopata v velike čevlje

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 22. novembra - Z vodilnih položajev osrednjih institucij EU odhajata izkušena politika stare šole in predana Evropejca brez dlake na jeziku, ki sta igrala ključno vlogo v številnih krizah v minulih petih letih. Jean-Claude Juncker in Donald Tusk sta bila v odnosu do voditeljev članic EU med enakimi. Njuna naslednika stopata v velike čevlje.