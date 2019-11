V novih sezonah serije Krona v vlogi Elizabete II Imelda Staunton

London, 23. novembra - Vlogo kraljice Elizabete II bo v peti in šesti sezoni Netflixove serije Krona (The Crown) prevzela 63-letna igralka Imelda Staunton. V novih nadaljevanjih serije, za katero je značilno, da se igralska zasedba vsaki dve leti zamenja, bo upodobila kraljico v obdobju kriz monarhije, med drugim tudi razpada zakona princese Diane in princa Charlesa.