Antetokounmpo in Bledsoe Portlandu nasula 54 točk

Milwaukee, 22. novembra - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so ponoči odigrali dva dvoboja. Ekipa New Orleans Pelicans je bila s 124:121 boljša v gosteh od zasedbe Phoenix Suns, medtem ko so košarkarji Milwaukee Bucks na domačem parketu odpravili Portland Trail Blazers s 137:129 tudi po zaslugi naveze Giannis Antetokounmpo in Eric Bledsoe, ki je prispevala 54 točk.