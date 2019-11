Kopitarjev gol za zmago kraljev nad Edmontonom

Los Angeles, 22. novembra - Hokejisti Los Angelesa so dosegli deveto zmago v novi sezoni severnoameriške lige NHL. V domači dvorani so davi s 5:1 premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Edmonton. Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je 15. minuti poskrbel za vodstvo kraljev z 2:0 in dosegel svoj sedmi gol v sezoni, s 15 podajami pa je skupaj pri 22 strelskih točkah.