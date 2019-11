V Kolumbiji splošna stavka in sto tisoči na protivladnih protestih

Bogota, 22. novembra - V Kolumbiji so v četrtek zaradi protesta proti politiki desne vlade pod vodstvom predsednika Ivana Duqueja pripravili splošno stavko. Na ulicah glavnega mesta Bogota in drugih večjih mest, kot so Cali, Medellin in Barranquilla, se je zbralo več sto tisoč protestnikov. Poročajo o posameznih izgredih ter aretacijah.