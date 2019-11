Na srečanju o kemijski varnosti opozorila o negativnih vplivih sežiganja odpadkov na zdravje

Ljubljana, 22. novembra - Razpravljavci na današnjem srečanju o kemijski varnosti so opozorili, da se ob sežiganju odpadkov sproščajo v zrak nevarne snovi, ki škodujejo okolju ter zdravju ljudi in živali. Izpusti sežigalnic potrjeno vsebujejo rakotvorne snovi. Prav tako snovi v izpustih povzročajo bolezni živčevja, srca in ožilja ter pljuč, motijo plodnost in razvoj plodov.