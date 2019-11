Štirje predstavniki ruske atletike v primeru Lisenko suspendirani

Monte Carlo, 21. novembra - Predsednik Ruske atletske zveze (RUSAF) Dmitrij Šljahtin in izvršni direktor zveze Aleksander Parkin sta bila kaznovana, ker sta "resno ovirala preiskavo dopinške kršitve ruskega skakalca v višino Danila Lisenka", je sporočila Komisija za integriteto športnikov (AIU) in obema, tako kot Lisenku in njegovemu trenerju, izrekla začasni suspenz.